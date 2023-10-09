В платье с разрезом и брошью: Пэрис Хилтон блистала в роскошном наряде на мероприятии

Знаменитость выбрала элегантное платье романтичного фасона.
Голливудская блондинка и светская львица Пэрис Хилтон приняла участие в пресс-конференции, посвященной 26-летию ювелирного бренда NICE. Мероприятие прошло Мексике.
На публике звезда появилась в длинном черном шелковом платье с разрезом на юбке и каплевидным декольте. Также у платья были рукава-флаттер, который придавали наряду романтичности и отделка из камней на горловине.
Образ Пэрис дополнила брошью под грудью, бриллиантовыми серьгами и браслетом. На ногах у нее были гламурные туфли со стразами и каблуком-бокалом.
А еще несколько дней тому назад Пэрис появилась среди гостей церемонии вручения премии Latin Billboard Awards, которая прошла в Watsco Center, что в штате Флорида. Тогда она пришла на мероприятие в бирюзовом платье с вырезами и стразами.
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