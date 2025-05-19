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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В платье с разрезом и драгоценных украшениях: экс-первая леди Франции Карла Бруни посетила ужин в Каннах

57-летняя модель и бывшая первая леди Франции в вечернем наряде появилась на мероприятии.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Карла Бруни

Карла Бруни / © Associated Press

Карла Бруни посетила ужин Women in Motion, организованный модным конгломератом Kering, который состоялся в рамках Каннского кинофестиваля. Его цель – отметить и поддержать женщин, посвятивших свою жизнь кинематографу.

На ивенте побывала бывшая первая леди Франции – Карла Бруни. Она предстала перед фотокамерами в длинном черном платье приталенного силуэта с длинными рукавами и высоким разрезом.

Карла Бруни / © Associated Press

Карла Бруни / © Associated Press

Наряд Бруни скомбинировала с черными босоножками и темно-изумрудным клатчем. Она сделала красивую прическу с локонами, макияж с блестящими тенями и нюдовой помадой, гигиенический маникюр и красный педикюр.

Карла Бруни / © Associated Press

Карла Бруни / © Associated Press

Свой аутфит Карла завершила роскошным комплектом украшений с бриллиантами и изумрудами.

Напомним, Карла Бруни на гала-вечере в Лувре надела винтажное жемчужное платье с цветочным принтом от модельера Джона Гальяно.

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