В платье с разрезом и эффектным декольте: Дженнифер Лопес блистала на вечеринке

Дженнифер Лопес не только успешная актриса и певица, но еще и предпринимательница. В минувшую субботу она организовала вечеринку Лос-Анджелесе, посвященную запуску ее новой коллекции обуви, выпущенной в коллаборации с Revolve.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Мероприятие посетили знаменитости и друзья Лопес, но несмотря на то, что вокруг было много селебрити, лучше всех выглядела именно виновница торжества. 53-летняя суперзвезда отдала предпочтение эффектному платью от бренда Julien Macdonald.

Это был наряд на одно плечо и с косым вырезом на груди. Топ платья полностью был расшит золотистым бисером, а вот юбка была плиссированной и имела высокий разрез, который демонстрировал ноги звезды.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Лук Дженнифер дополнила длинными серьгами, множеством колец на руках и ярким макияжем. А вот обула она босоножки на высоких каблуках и платформах от своего же бренда.

Читайте также:

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек: фото после свадьбы (8 фото)