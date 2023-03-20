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В платье с разрезом и эффектным декольте: Дженнифер Лопес блистала на вечеринке

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
864
Время на прочтение
1 мин
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В платье с разрезом и эффектным декольте: Дженнифер Лопес блистала на вечеринке

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Бен Аффлек на гламурное светское мероприятие не пришел с женой.

Дженнифер Лопес не только успешная актриса и певица, но еще и предпринимательница. В минувшую субботу она организовала вечеринку Лос-Анджелесе, посвященную запуску ее новой коллекции обуви, выпущенной в коллаборации с Revolve.

Дженнифер Лопес / © Getty Images
Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Мероприятие посетили знаменитости и друзья Лопес, но несмотря на то, что вокруг было много селебрити, лучше всех выглядела именно виновница торжества. 53-летняя суперзвезда отдала предпочтение эффектному платью от бренда Julien Macdonald.

Это был наряд на одно плечо и с косым вырезом на груди. Топ платья полностью был расшит золотистым бисером, а вот юбка была плиссированной и имела высокий разрез, который демонстрировал ноги звезды.

Дженнифер Лопес / © Getty Images
Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Лук Дженнифер дополнила длинными серьгами, множеством колец на руках и ярким макияжем. А вот обула она босоножки на высоких каблуках и платформах от своего же бренда.

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Дата публикации
Просмотры
864
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