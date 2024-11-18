В платье с разрезом и гламурной деталью: с Николь Кидман случился конфуз на церемонии

Даже с такими звездами как Николь случаются неудобные ситуации на подобных мероприятиях.

Австралийка Николь Кидман появилась на церемонии Governors Awards, которая проходила в Лос-Анджелесе.

Она в этот торжественный вечер вручила награду актрисе Джульет Тейлор и выступила с речью.

Для мероприятия Кидман выбрала вечернее длинное платье от Celine, которое было хоть и прямым, но имело несколько оригинальных акцентов - у него были открытые плечи, украшение со стразами на горловине, высокий разрез на юбке и каплеподобный вырез на декольте.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Носила это платье Николь в сочетании с несколькими драгоценностями и туфлями на каблуках от Dolce & Gabbana. Но похоже, что ее туфли оказались неудобными и подвели актрису в ответственный момент - когда она шла на сцену, одна туфля спала и Николь вынуждена была пройтись практически босиком. Затем она надела туфлю просто на сцене и начала говорить свою речь. Забавный момент попал на фото.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Также это мероприятие посетила актриса Деми Мур, с которой Николь сфотографировалась. Мур выбрала мини-платье от Givenchy.

Николь Кидман и Деми Мур / Фото: Associated Press

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