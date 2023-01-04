В платье с разрезом и гламурных мюлях: актриса Ана де Армас сходила на интервью

Звезда фильма "Блондинка" - 34-летняя актриса Ана де Армас - посетила программу "Ночное шоу с Джимми Фэллоном" в Нью-Йорке, чтобы рассказать о своей новой роли в фильме "Балерина", где она сыграет с Киану Ривзом.

Перед камерами актриса появилась в однотонном черном платье с высоким разрезом и воланами.

Наряд актриса дополнила лаконичным макияжем и гламурными мюлями Gianvito Rossi.

Ана де Армас / Фото: Getty Images

Перед интервью девушку сфотографировали на улице, когда она выходила из своего отеля на Манхэттене. Тогда образ Ана дополнила черным пальто от Louis Vuitton с кожаными манжетами и подкладкой с монограммой. На плече у актрисы была черная сумка.

Ана де Армас / Фото: Getty Images

Кстати, также недавно стало известно, что актриса станет ведущей 80-й церемонии "Золотой глобус", которая состоится 10 января.

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