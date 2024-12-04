В платье с разрезом и металлическим бра: известная украинская певица в эффектном образе выступила на музыкальной премии

Артистка SWOIIA в привлекательном аутфите посетила музыкальное событие в Киеве.
Украинская певица SWOIIA (экс-Ассоль) выступила на украинской независимой премии MUZVAR AWARDS 2024, которая на днях состоялась в Национальном дворце искусств "Украина".
На мероприятии артистка появилась в соблазнительном образе. На ней было черное платье с пикантным декольте, вырезами на талии, небольшим шлейфом и высоким разрезом, через который она продемонстрировала стройные ноги.
Аутфит звезда дополнила интересным металлическим аксессуаром, который выглядел как бра, соединенный цепочкой с колье. Обута она была в черные сапоги на грубой подошве.
SWOIIA сделала красивую прическу с локонами, макияж с черными стрелками и черный маникюр. В ушах у нее были золотистые серьги-квадраты.
Напомним, на мероприятии также побывал Павел Зибров, котопый пришел в сопровождении своей дочери Дианы.
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