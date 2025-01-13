В платье с разрезом и на шпильках: Брук Шилдс продемонстрировала стильный образ

Актриса и модель в образе total black попала под прицел папарацци.
Американская актриса и модель – Брук Шилдс – попала в объективы папарацци в районе Сохо в Нью-Йорке.
Звезда выглядела стильно. На ней был черный двубортный жакет оверсайз и черное платье миди с разрезом.
Аутфит Брук дополнила черной стеганной сумкой Chanel и черными замшевыми остроносыми босоножками на шпильках и с ремешками с камнями.
Шилдс сделала красивую укладку с локонами, насыщенный макияж и молочный маникюр. На лицо она надела имиджевые очки в розовой оправе, украсила уши элегантными серьгами с камнями, а руки – кольцами.
Напомним, Брук Шилдс надела семейную реликвию на балет в Нью-Йорке.
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