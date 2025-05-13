В платье с разрезом и полупрозрачном боди: Тина Кароль продемонстрировала эффектные луки на концерте в Лос-Анджелесе

Тина Король

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Тина Кароль с сольным концертом #OneNightOnlyLive выступила в Лос-Анджелесе. Его слоган звучал так: Big Cultural Bridge – символ культурного мостика, где музыка звучит как язык единства, силы и содержания.

Тина Кароль/Фото WePlay Studios

Во время выступления артистка продемонстрировала эффектные образы. На сцене она появилась в стильном черном костюме в полоску, состоявшем из жакета со шнуровками по бокам и широких брюк, и в черном боди с прозрачными вставками и пикантным декольте.

Тина Кароль/Фото WePlay Studios

Лук Тина дополнила черными остроносыми босоножками с ремешками, застегнутыми поверх штанов, что сейчас в тренде.

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Тина Кароль/Фото WePlay Studios

Звезда также сияла перед собравшимися в черном обтягивающем платье макси с интересным лифом цвета металлик и разрезом на юбке, которое скомбинировала с черными босоножками на шпильках.

Тина Кароль/Фото WePlay Studios

Певица сделала свою любимую прическу «Мальвинка» с выпущенными спереди прядями волос, которую называет «Мальтинкой», и макияж в нежных оттенках.

Тина Кароль/Фото WePlay Studios

Кароль исполнила хиты на украинском и английском языках, в том числе с авторскими переводами знаковых песен, что позволило американской аудитории услышать и понять украинскую музыку.

Тина Кароль/Фото WePlay Studios

В составе живого бэнда артистки были легенды американской сцены, обладатели премии Grammy: ударные – Devon Stixx Taylor, клавишные – Q Thervandross, бас – KingJr. К ним присоединились украинские музыканты – гитарист Антон Попов и виртуоз-саксофонист Андрей Чмут.

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Тина Кароль/Фото WePlay Studios

Напомним, Тина Кароль снялась в фотосессии в вечернем черном платье с пайетками от Tom Ford For Gucci.