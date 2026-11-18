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- Шоу-бизнес
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В платье с разрезом и пушистой шубе с объемным воротником: Дженнифер Лопес подловили в Нью-Йорке
Артистка продемонстрировала очередной гламурный образ.
Дженнифер Лопес попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. На ней была короткая бежево-розовая шуба с широкими рукавами и объемным воротником. На талии певица завязала пояс из того же пушистого материала.
Шубу Лопес сочетала с черным платьем длины миди с разрезом сбоку. Обута она была в черные остроносые слингбэки с тонкими ремешками, а в руке держала плоский черный клатч.
Лук дополнили большие солнцезащитные очки в черной оправе с градиентными линзами, блестящие серьги и кольцо. Дженнифер гладко зачесала волосы назад, а на губы нанесла блеск с коричневым контуром. У нее также был бордовый маникюр.
Напомним, Дженнифер Лопес пришла на радио без юбки.