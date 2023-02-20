В платье с разрезом и с чокером-сердцем на шее: невероятно красивая Николь Кидман вышла в свет

Звезда выглядела в этом наряде роскошно, и он очень выигрышно подчеркивал ее стройную фигуру.

55-летняя австралийка Николь Кидман посетила 18 февраля церемонию Art Directors Guild Awards 2023, которая проходила в Лос-Анджелесе. На протяжении 27 лет награда вручается за выдающиеся достижения в области производственного дизайна и присуждается лучшим художникам-постановщикам в кино, на телевидении и в средствах массовой информации.

Для мероприятия звезда надела роскошное черное приталенное платье от бренда Schiaparelli из кутюрной коллекции осень-зима 2022, которая была представлена на Неделе высокой моды в Париже.

Платье было выполнено на одно плечо, а украшали его широкая бретелька и высокий разрез, который открывал стройные ноги актрисы.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Ярким акцентом в этом образа стал крупный чокер на шее в виде золотого сердца, которое повторяло анатомическое строение органа. В центре изделия было отверстие для ключа.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Также Николь надела элегантные туфли с Т-образными ремешками и сделала красивый вечерний макияж с красной помадой на губах.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

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