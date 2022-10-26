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В платье с разрезом и сапогах: беременная Крисси Тейген с мужем раздавала еду на улице

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В платье с разрезом и сапогах: беременная Крисси Тейген с мужем раздавала еду на улице

Крисси Тейген и Джон Ледженд / Фото: Getty Images

Модель Крисси Тейген, которая сейчас ждет четвертого ребенка, продемонстрировала свой подросший живот на публичном мероприятие в Западном Голливуде.

36-летняя Крисси и ее муж Джон Ледженд прорекламировали свой фудтрак Cravings и помогали вместе с поклонниками раздавать еду для дегустации на улице. Люди с удовольствием пробовали выпечку от Крисси, а сама модель сияла и выглядела прекрасно.

Крисси Тейген и Джон Ледженд / © Getty Images
Крисси Тейген и Джон Ледженд / Фото: Getty Images

Она была одета в обтягивающее коричневое платье со смелым вырезом, продемонстрировав живот и дополнила образ парой черных замшевых сапог на каблуках.

Волосы Крисси накрутила красивыми локонами и сделала макияж в теплых бежевых оттенках.

Крисси Тейген и Джон Ледженд / © Getty Images
Крисси Тейген и Джон Ледженд / Фото: Getty Images

В Instagram автор кулинарной книги написала: "Было так весело!!!!! наши 3 смеси для выпечки - шоколадно-банановый хлеб, моти-панкейк и соленое печенье из белого шоколада с орехами макадамия - официально поступили в продажу и отправляются сегодня только на @cravingsbychrissyteigen dot com!! Сегодня любовь была безумной. Большое всем спасибо за то, что пришли и посмотрели истории @cravingsbychrissyteigen, чтобы увидеть день!!", - сказала Тейген.

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