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- Шоу-бизнес
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В платье с разрезом и шлейфом: стильная Кьяра Ферраньи сходила на вечеринку
Итальянский инфлюенсер — 38-летняя Кьяра Ферраньи — появилась на светском мероприятии в Испании.
Звезда соцсетей приняла участие в фотоколле Beach Party Goa Organics x Gran Melia, который прошел в отеле Don Pepe Gran Melia. Мероприятие для нее было особенно важным, поскольку Кьяра является лицом этого косметического бренда.
На гламурную вечеринку Ферраньи пришла в эффектном светлом платье от Roberto Cavalli, у которого были бретельки в виде жгутов, высокий разрез на юбке и шлейф. Наряд она также дополнила летними босоножками от Dior с завязками, множеством украшений, среди особое внимание привлекали браслеты на запястьях, и макияжем и укладкой.
Также в своем Instagram блогер показала и более непринужденный и повседневный лук — костюм с рубашкой и шортами от бренда Ermanno Scervino из круизной коллекции 2025. Носила костюм она с теми же босоножками от Dior.