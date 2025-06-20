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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
266
Время на прочтение
1 мин

В платье с разрезом и шлейфом: стильная Кьяра Ферраньи сходила на вечеринку

Итальянский инфлюенсер — 38-летняя Кьяра Ферраньи — появилась на светском мероприятии в Испании.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Кьяра Ферраньи

Кьяра Ферраньи / © Getty Images

Звезда соцсетей приняла участие в фотоколле Beach Party Goa Organics x Gran Melia, который прошел в отеле Don Pepe Gran Melia. Мероприятие для нее было особенно важным, поскольку Кьяра является лицом этого косметического бренда.

На гламурную вечеринку Ферраньи пришла в эффектном светлом платье от Roberto Cavalli, у которого были бретельки в виде жгутов, высокий разрез на юбке и шлейф. Наряд она также дополнила летними босоножками от Dior с завязками, множеством украшений, среди особое внимание привлекали браслеты на запястьях, и макияжем и укладкой.

Кьяра Ферраньи / © Getty Images

Кьяра Ферраньи / © Getty Images

Также в своем Instagram блогер показала и более непринужденный и повседневный лук — костюм с рубашкой и шортами от бренда Ermanno Scervino из круизной коллекции 2025. Носила костюм она с теми же босоножками от Dior.

Кьяра Ферраньи / © Instagram Кьяры Ферраньи

Кьяра Ферраньи / © Instagram Кьяры Ферраньи

Кьяра Ферраньи / © Instagram Кьяры Ферраньи

Кьяра Ферраньи / © Instagram Кьяры Ферраньи

Кьяра Ферраньи / © Instagram Кьяры Ферраньи

Кьяра Ферраньи / © Instagram Кьяры Ферраньи

Кьяра Ферраньи / © Associated Press

Кьяра Ферраньи / © Associated Press

Кьяра Ферраньи / © Associated Press

Кьяра Ферраньи / © Associated Press

Кьяра Ферраньи / © Associated Press

Кьяра Ферраньи / © Associated Press

Кьяра Ферраньи / © Getty Images

Кьяра Ферраньи / © Getty Images

Кьяра Ферраньи / © Getty Images

Кьяра Ферраньи / © Getty Images

Кьяра Ферраньи в Каннах / © Getty Images

Кьяра Ферраньи в Каннах / © Getty Images

Кьяра Ферраньи / © Getty Images

Кьяра Ферраньи / © Getty Images

Кьяра Ферраньи / © Getty Images

Кьяра Ферраньи / © Getty Images

Кьяра Ферраньи / © Getty Images

Кьяра Ферраньи / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
266
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