В платье с разрезом и шлейфом: стильная Кьяра Ферраньи сходила на вечеринку

Кьяра Ферраньи / © Getty Images

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Звезда соцсетей приняла участие в фотоколле Beach Party Goa Organics x Gran Melia, который прошел в отеле Don Pepe Gran Melia. Мероприятие для нее было особенно важным, поскольку Кьяра является лицом этого косметического бренда.

На гламурную вечеринку Ферраньи пришла в эффектном светлом платье от Roberto Cavalli, у которого были бретельки в виде жгутов, высокий разрез на юбке и шлейф. Наряд она также дополнила летними босоножками от Dior с завязками, множеством украшений, среди особое внимание привлекали браслеты на запястьях, и макияжем и укладкой.

Кьяра Ферраньи / © Getty Images

Также в своем Instagram блогер показала и более непринужденный и повседневный лук — костюм с рубашкой и шортами от бренда Ermanno Scervino из круизной коллекции 2025. Носила костюм она с теми же босоножками от Dior.

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Кьяра Ферраньи / © Instagram Кьяры Ферраньи

Кьяра Ферраньи / © Instagram Кьяры Ферраньи

Кьяра Ферраньи / © Instagram Кьяры Ферраньи

Кьяра Ферраньи / © Associated Press Кьяра Ферраньи / © Associated Press Кьяра Ферраньи / © Associated Press Кьяра Ферраньи / © Getty Images Кьяра Ферраньи / © Getty Images Кьяра Ферраньи в Каннах / © Getty Images Кьяра Ферраньи / © Getty Images Кьяра Ферраньи / © Getty Images Кьяра Ферраньи / © Getty Images