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В платье с разрезом и украшением на голове: участница "Холостяка-12" продемонстрировала элегантный образ

В платье с разрезом и украшением на голове: участница "Холостяка-12" продемонстрировала элегантный образ

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
699
Время на прочтение
1 мин
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В платье с разрезом и украшением на голове: участница "Холостяка-12" продемонстрировала элегантный образ

Виктория Варлей/Instagram

Виктория Варлей в красивом наряде предстала перед холостяком.

В эфире показали восьмой выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-12", отснятый еще до начала полномасштабной войны.

На церемонии роз девушки продемонстрировали образы в стиле Снежной королевы.

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37-летняя актриса Виктория Варлей опубликовала в Instagram фотографии своего аутфита. Вика предстала в элегантном белом обтягивающем платье с разрезом спереди, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги, и серебряных босоножках. Наряд прекрасно облегал подтянутую фигуру участницы.

Виктория Варлей/Instagram / ©
Виктория Варлей/Instagram

Образ Варлей дополнила красивым украшением с камнями на голове и длинными серьгами. Максимально естественный макияж завершил лук Виктории.

Виктория Варлей/Instagram / ©
Виктория Варлей/Instagram
Виктория Варлей/Instagram / ©
Виктория Варлей/Instagram

Напомним, а другая участница проекта Екатерина Лозовицкая надела на церемонию белое платье с обнаженными плечами, которое дополнила меховой шапкой и перчатками. 

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Дата публикации
Просмотры
699
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