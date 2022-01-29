В платье с разрезом и в чокере: Жизель Оливейра похвасталась гламурным образом

В платье с разрезом и в чокере: Жизель Оливейра похвасталась гламурным образом

Бразильская модель Жизель Оливейра сделала новый пост в Instagram. Образ звезды - идеальный вариант для любой вечеринки.

На опубликованных снимках 28-летняя модель позировала в неоновом свете, а ее новое платье от Revolve отлично подчеркнуло стройную фигуру. Наряд был выполнен из тонкой сатиновой ткани, имел бретельки, глубокое декольте и несколько разрезов под грудью. Главным украшением платья стал разрез сбоку с несколькими цепочками.

Образ Жизель дополнила чокером, серьгами-кольцами, ярким макияжем, а волосы собрала в хвост.

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