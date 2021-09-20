В платье с разрезом: Кейли Куоко впервые после заявления о разводе появилась на красной дорожке

В платье с разрезом: Кейли Куоко впервые после заявления о разводе появилась на красной дорожке

В ночь с 19 на 20 сентября в Лос-Анджелесе прошла 73-я церемония вручения премии "Эмми-2021".

Звезда ситкома "Теория большого взрыва" Кейли Куоко появилась вчера на красной дорожке церемонии "Эмми-2021" в интересном платье лимонного цвета от американского дизайнера Vera Wang. У наряда были длинный шлейф, высокий разрез на юбке и декольте-сердце.

Кейли Куоко / Associated Press

Интересными деталями платья стали тонкие бретельки, украшенные цветами и оборки на платье. Подол также был немного собран, что делало его более воздушным.

Кейли Куоко / Associated Press

Дополнили этот яркий образ Кейли босоножки на высоких шпильках, немного небрежная прическа и бриллиантовые украшения, одним из которых стал браслет с крупным камнем.

Кейли Куоко / Associated Press

Этот выход актрисы стал первым после заявления о разводе с мужем Карлом Куком после трех лет брака. Причиной разрыва в официальных документах называются "непримиримые разногласия".

Разводный процесс пара уже начала, и экс-возлюбленный требует от Куоко вернуть ему все подаренные ей украшения. При этом все остальное имущество и финансы пары остаются при них, ведь перед свадьбой они подписали брачный контракт.

Кейли Куоко и Карл Кук / Associated Press

Сейчас Кейли Куоко приступила к работе над новым фильмом Meet Cute. Съемки проходят в Нью-Йорке, и ее уже успели подловить папарацци во время нескольких экстремальных сцен на улице.

Кейли Куоко / Getty Images

Кейли Куоко / Getty Images

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