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В платье с разрезом на декольте: Эшли Грэм выбрала экстравагантный наряд для светского выхода

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
493
Время на прочтение
1 мин
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В платье с разрезом на декольте: Эшли Грэм выбрала экстравагантный наряд для светского выхода

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Модель plus size и многодетная мама Эшли Грэм посетила очередную светскую тусовку.

В субботу вечером Эшли нарядилась в изумрудное вечернее платье с оборками и вырезом на декольте, полностью обтягивающее ее фигуру, и обула черные босоножки на шпильках и в таком образе пришла на гала-вечер Fifteen Percent Pledge 2023, который состоялся в Нью-Йорке.

Звезда нарастила волосы и заплела длинную токую косу, сделала макияж с "кошачьими" стрелками на веках и накрасила губы нюдовой помадой, а в ушах у нее сверкали золотые плоские серьги и еще несколько мелких украшений.

Также на пальцах у звезды было несколько колец, а маникюр был выполнен в светлых оттенках.

Эшли Грэм / © Getty Images
Эшли Грэм / Фото: Getty Images

35-летняя Эшли умеет удивлять. Ранее на этой неделе манекенщица посетила показ Marc Jacobs, куда приехала в голубом вязаном платье-кофте фасона оверсайз, которое сочетала с гламурной сумкой со стразами, "мокрой" укладкой и эффектным вечерним макияжем.

Эшли Грэм / © Getty Images
Эшли Грэм / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
493
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