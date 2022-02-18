В платье с разрезом: старшая сестра Кары Делевинь сходила на необычную вечеринку

В платье с разрезом: старшая сестра Кары Делевинь сходила на необычную вечеринку

Британская модель и актриса Поппи Делевинь посетила необычную вечеринку в Лондоне, которую организовала культовая актриса и звезда телесериала "Династия" Джоан Коллинз.

Коллинз совместила празднование дня рождения и 20-летнюю годовщину свадьбы, которую она празднует со своим пятым мужем - театральным менеджером Перси Гибсоном, за которого вышла замуж в 2002 году. Вечеринка прошла в лондонском отеле Claridge's. Но стоит отметить, что день рождения у актрисы на самом деле был не вчера, а еще 23 мая 2021 года, однако друзей она смогла собрать только сейчас.

Джоан Коллинз / Getty Images

35-летняя Поппи была одной из приглашенных знаменитостей. Она надела черное шелковое платье с высоким разрезом и крупными декоративными элементами. Образ дополнили босоножки, черное пальто и клатч.

Поппи Делевинь / Getty Images

Также вечеринку Коллинз посетила актриса Элизабет Херли с сыном и 62-летняя Сара Йоркская - экс-супруга принца Эндрю.

Элизабет Херли с сыном Дэмианом / Getty Images

Сара Йоркская / Getty Images

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