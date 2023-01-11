В платье с роскошной вышивкой: актриса Ана де Армас вышла на ковровую дорожку престижной церемонии

34-летняя актриса Ана де Армас посетила церемонию "Золотой глобус", поскольку была в этом году в числе номинантов на эту престижную премию в категории "Лучшая драматическая актриса" за роль в фильме "Блондинка".

Желанную золотую статуэтку она не получила (победу в этой категории одержала Кейт Бланшетт), но все же решила нарядить так, чтобы о ней говорили, не меньше чем о победительнице.

Ана выбрала для церемонии черное платье от бренда Louis Vuitton, с которым сотрудничает довольно долго. Наряд не имел бретелек, а спереди был украшен роскошной геометрической вышивкой серебристыми пайетками.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

Также у платья был шлейф, оно хорошо подчеркивало фигуру звезды, а вот макияж и прическу она выбрала максимально лаконичные. Еще в образе присутствовали босоножки на каблуках и бриллиантовый браслет на запястье.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

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