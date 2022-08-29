В платье с роскошным декольте: Биби Рекса на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards

Ночью, 28 августа, в Нью-Джерси состоялось вручения престижной музыкальной премии MTV Video Music Awards 2022 - это одно из главных событий музыкальной индустрии. Ведущими яркого вечера стали LL Cool, Ники Минаж и Джек Гарлоу.

Одной из звезд, которая появилась на красной дорожке, стала певица Биби Рекса. 32-летняя звезда очаровала публику и своих поклонников образом в черном платье от бренда Vivienne Westwood.

Биби Рекса / Фото: Associated Press

Наряд имел очень глубокое декольте в форме банта, спущенные бретельки и высокий разрез на юбке. Украшено платье было только несколькими драпировками, характерными для бренда. Дополнили образ певицы, босоножки на платформе и украшения - кольца, бриллиантовое лаконичное колье и цепочка с подвеской в виде буквы В, вероятно, символизирующей псевдоним певицы. Ее настоящее имя - Блета.

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