В платье с роскошным декольте и шлейфом: Дженнифер Лопес пришла поддержать мужа на премьере фильма

12 июня в Голливуде состоялась премьера очередного фантастического фильма DC Comics о супергерое Флэше. Но несмотря на звездный состав картины и множеством известных личностей на красной дорожке, основное внимание было приковано к самой красивой паре современного шоу-бизнеса - Дженнифер Лопес и Бену Аффлеку.

Супруги уже традиционно пришли на премьеру вместе, так Лопес решила поддержать мужа, который вернулся в этом фильме к роли Бэтмена.

На красной дорожке Дженнифер появилась в двухцветном платье от Gucci из круизной коллекции 2024.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Верх наряда был из плотной черной ткани, а юбка выполнена в цвете капучино и имела длинный шлейф. Спереди у платья была широкая молния, которую Дженнифер расстегнула, демонстрируя декольте.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Волосы актриса собрала в высокий хвост, сделала выразительный макияж, бежевый маникюр в цвет наряда, а также дополнила свой лук ювелирными изделиями от Le Vian и Anabela Chan. В руке у нее был черный клатч-коробка, а обула она туфли на огромных платформах.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Бен Аффлек же оделся более просто, поскольку отдал предпочтение черному классическому костюму, черной рубашке, которую носил без галстука, и туфлям на шнурках. Перед камерами пара позировала обнявшись, также они уже традиционно поцеловались на публике, показывая свои чувства.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Что касается фильма "Флэш", то он окутан множеством скандалов и мог вообще не выйти в прокат, а все из-за исполнителя главной роли - актера Эзры Миллера. Когда фильм уже был практически отснят, 30-летний актер начал появляться в заголовках: на Гавайях его арестовали после потасовки с посетителями после того, как он оскорбил клиентов в караоке-баре, и был обвинен в хулиганстве и приставании; также в сторону актера были обвинения в растлении несовершеннолетней девушки; весной 2022 года актера обвинили в хулиганстве и краже со взломом - согласно отчету полиции, актер проник в частный дом в Стемфорде и украл несколько бутылок с алкоголем.

Из-за скандалов студия Warner Bros. приостановила работу над всеми проектами с участием актера, некоторое время біли слухи, что актера уволят из фильма, а все сцені с ним переснимут с другим актером, но, вероятно, это оказалось слишком не выгодно. Также они рассматривали два варианта дальнейших действий: отказаться от пиар-кампании фильма или перенести премьеру на стриминговую платформу HBO Max. Но в результате актер все же вышел на красную дорожку в Голливуде, но это будет его единственное появление в рекламной кампании "Флэша".

Эзра Миллер / Фото: Associated Press

Читайте также:

Роскошные образы Дженнифер Лопес (19 фото)