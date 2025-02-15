В платье с роскошным декольте: модель Эмили Ратажковски пришла на концерт в Нью-Йорке

Известная модель и актриса появилась на мероприятии в Нью-Йорке SNL50: The Homecoming Concert, которое было посвящено 50-летию развлекательного шоу Saturday Night Live.

Для своего выхода на публику в этот раз Эмили Ратажковски выбрала темно-зеленое мини-платье из фактурной ткани. Ее наряд привлекал внимание оригинальным фигурным декольте, а также ассиметричным подолом, которые подчеркивали ее роскошную фигуру.

Свой образ Эмили дополнила только остроносыми туфлями на каблуках, макияжем и простой укладкой.

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

Также на этом мероприятии появилась певица Леди Гага. Супер Звезду заметили в готическом наряде, когда она только направлялась на концерт.

Леди Гага / Фото: Getty Images

А вот Майли Сайрус позировала перед фотографами SNL50: The Homecoming Concert в черном кожаном платье от Roberto Cavalli.

Майли Сайрус / Фото: Associated Press

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