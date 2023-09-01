В платье с роскошным шлейфом и стразами: "девушки Бонда" Катерина Мурино вновь на красной дорожке

В этом году актрисе выпала важная роль на этом юбилейном 80-м кинофестивале.
В Венеции стартовал ежегодный кинофестиваль и его крестной матерью в этом году стала актриса Катерина Мурино прославившаяся благодаря роли "девушки Бонда" в фильме "Казино Рояль" 2006 года.
На открытие мероприятия актриса пришла в многослойном красном платье от Модного дома Armani Privé из кутюрной коллекции осень-зима 2014 года. А вот на следующий день она отдала предпочтение уже белому цвету - платью от бренда Versace.
Это был длинный наряд со шлейфом и разрезом на юбке. Также у платья не было бретелек, а декольте и бедра украшали вставки со стразами.
На знаменитости было еще колье в виде листьев и таком же дизайне кольца на пальцах. Волосы она уложила назад в гладкую прическу, а также сделала насыщенный макияж глаз.
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