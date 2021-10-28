В платье с рукавами-фонариками: дочь Анджелины Джоли появилась в наряде от Valentino

В платье с рукавами-фонариками: дочь Анджелины Джоли появилась в наряде от Valentino

16-летнняя Захара выбрала наряд из новой коллекции бренда.

В начале недели Анджелина Джоли была с детьми в Риме, где они посетили кинофестиваль и погуляли по городу, рассматривая достопримечательности. Теперь семья опять прилетела в Лондон, где состоялся очередной показ фильма "Вечные".

На красную дорожку мероприятия вышли пять детей Анджелины: Шайло, Захара, Вивьен, Мэддокс и Нокс. Самым ярким образом из всех было платье 16-летней Захары - девочка надела образ от Valentino из круизной коллекции 2022. Также в образе от Valentino была и Анджелина.

Шайло и Захара / Getty Images

Платье Захары было до колен, имело несколько декоративных складок спереди, но главной его изюминкой были огромные рукава-фонарики и открытые плечи.

Захара Джоли-Питт / Associated Press

Свой образ Захара дополнила афрокосичками, в которые были вплетены золотиcтые ленты, золотыми украшениями и мюлями на каблуке.

Анджелина Джоли с детьми / Associated Press

Анджелина Джоли с детьми / Associated Press

Ранее девушка очаровала публику, когда появилась в платье Elie Saab своей мамы Анджелины, которое та надевала на "Оскар" в 2014 году, а также белым винтажным платьем в греческом стиле.

Захара Джоли-Питт / Getty Images

Анджелина Джоли и Захара / Getty Images

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