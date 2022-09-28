В платье с рукавом "летучая мышь" и без лифчика: Рози Хантингтон-Уайтли в изысканном образе появилась на фешн-ивенте

Модель в наряде от Saint Laurent посетила Неделю моды в Париже.

Рози Хантингтон-Уайтли посетила показ коллекции весна-лето французского Модного дома Saint Laurent, который проходил в рамках Парижской недели моды у подножия Эйфелевой башни.

Модель, как и другие знаменитости, выбрала для ивента образ total black в знак уважения покойной королевы Елизаветы II.

На модели было изящно длинное платье от Saint Laurent с одним рукавом "летучая мышь" и V-образным вырезом. Под нарядом отсутствовал бюстгальтер, поэтому сквозь тонкую ткань были видны рельефы сосков Рози. В руке она держала черный жакет-смокинг и черный клатч.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Getty Images

Хантингтон-Уайтли распустила волосы, сделала максимально естественный макияж с акцентом на пышных ресницах и украсила руки черными и серебряными браслетами.

Напомним, на фэшн-шоу пришла также бывшая первая леди Франции и модель Карла Бруни, представшая в бархатном платье-халате с поясом. Наряд имел глубокое декольте и высокий разрез, которые придавали аутфиту сексуальности.

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