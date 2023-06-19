В платье с рюшами и декольте: Талия Сторм посетила престижный турнир по поло в Англии

Нежный летний наряд выглядел очень элегантно, а смелости ему добавляло глубокое декольте.

В британском городе Эгам состоялись традиционный королевский турнир по поло Queen's Cup Polo 2023, спонсируемый брендом Cartier. Ежегодно это мероприятие собирает множество звездных болельщиков и считается одним из самых престижных событий в британском спортивном календаре.

В этом году среди гостей мероприятия появилась эффектная британская красотка - певица, актриса и светская львица Талия Сторм. Девушка выбрала для турнира нежное платье от True Decadence с рюшами и глубоким V-образным декольте.

Платье Талии имело несколько цветов пастельного розово-фиолетового оттенка, а зону декольте украшали черные ленты. Лук она дополнила сумкой Chanel, насыщенным макияжем и высокий прической.

Талия Сторм / Фото: Getty Images

Также это турнир по поло посетили племянницы принцессы Дианы - Леди Элиза и леди Амелия Спенсер.

Леди Элиза и леди Амелия Спенсер / Фото: Getty Images

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