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В платье с рюшами и кружевом: Джессика Альба посетила церемонию вручения наград с мужем

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
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В платье с рюшами и кружевом: Джессика Альба посетила церемонию вручения наград с мужем

Джессика Альба / Фото: Associated Press

Она выбрала для появления на красной дорожке черно-белый образ.

Актриса Джессика Альба посетила третью церемонию вручения наград Los Angeles Beverly Arts Icon Awards, которая состоялась в пятницу, 22 сентября. Звезда пришла на мероприятие со своим мужем Кэшем Уорреном и позировала на красной дорожке для фотографов.

Джессика Альба с мужем / © Associated Press
Джессика Альба с мужем / Фото: Associated Press

На Джессике было черно-белое длинное платье с широкими бретельками. Оно было сшито из разного вида ткани, поскольку в нем было кружево, немного атласа и гипюра.

Также юбка платья была украшена множеством горизонтальных рюш и бусин. Талию наряда украшал большой бант.

Джессика Альба / © Associated Press
Джессика Альба / Фото: Associated Press

Дополнила Джессика платье маленькой черной сумкой от Chanel на длинной цепочке, бантом в волосах, парой сережек и красным маникюром. На лице у нее был лаконичный макияж с черными стрелками.

Джессика Альба / © Associated Press
Джессика Альба / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
431
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