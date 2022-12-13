В платье с рюшами и кружевом: роскошная Сальма Хайек вышла в свет в Нью-Йорке

Сальма - обладательница отличного вкуса и часто в выборе луков делает акцент именно на наряды в романтическом стиле.

56-летняя актриса Сальма Хайек посетила мероприятие, посвященное 10-летию издания DuJour, которое проходило в Нью-Йорке. На этой вечеринке звезда кино выглядела роскошно в черном ажурном платье с пышной юбкой.

Сальма Хайек / Фото: Getty Images

Наряд был украшен множеством рюшей, имел корсетный верх, который выигрышно подчеркивал фигуру актрисы, а также атласные банты возле декольте.

В руке Сальма держала черную сумку на короткой ручке, а ее волосы были собраны в низкий хвост. Визажисты также сделали ей также довольно нежный и сияющий макияж. Из украшений Хайек отдала предпочтение серьгам с бриллиантами и кольцу.

Сальма Хайек / Фото: Getty Images

К слову, этой зимой с участием актрисы выйдет фильм "Супер Майк: Последний танец", где она сыграет вместе с Ченнингом Татумом. В этой танцевальной картине Сальма играет гламурную и богатую светскую львицу, которая возрождает любовь главного героя к танцам. Вероятно, роль звезды будет очень эффектной.

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