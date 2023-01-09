В платье с рюшами и на бретельках: Сиенна Миллер посетила мероприятие в романтичном образе

Этот легкий и наивный наряд отлично смотрелся на стройной фигуре знаменитости.

Актриса Сиенна Миллер хорошо известна по фильмах “Звездная пыль”, “Медовый месяц Камиллы” и “Казанова”, посетила ежегодную церемонию вручения награды National Board Of Review Annual Awards 2023, которая проходила в Нью-Йорке.

Звезда вышла на красную дорожку в очень нежном платье от бренда Alessandra Rich из коллекции весна-лето 2023.

Наряд был выполнен из тонкого шифона в виде сарафана, одна бретелька которого была тонкой, а вторая украшена рюшей. Также рюши были по всей длине платья, придавая ему романтический вид. А что касается принта наряда, то он абстрактный и с множеством различных изображений ангелов, цветов и викторианских портретов.

Сиенна Миллер / Фото: Associated Press

Дополнением образа стали украшения от бренда Samer Halimeh, лаконичный макияж и укладка.

Сиенна Миллер / Фото: Associated Press

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