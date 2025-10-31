В платье с рюшами и оригинально чокере: Камила Кабельо посетила особый гала-вечер

Камила Кабельо / © Associated Press

Американская певица Камила Кабельо посетила пятый ежегодный гала-вечер Dia de Muertos Gala, который проводился в Лос-Анджелесе. Она вышла на публику в оригинальном платье черного цвета с опущены на плечи бретельками.

Наряд подчеркивал все изгибы фигуры знаменитости, а романтики образу придавали рюши спереди на платье, рукавах и подоле. Также Камила дополнила образ чокером с жемчужными нитями, напоминающий тот, который когда-то носила принцесса Диана.

Камила Кабельо / © Associated Press

А пришла на этот гала-вечер Кабельо в компании особой спутницы — своей бабушки Мерседе. Дело в том, что мероприятие Dia de Muertos Gala призвано воздать должное культуре, семье и обществу, чествуя «первопроходцев, которые проложили путь к недавнему всплеску мирового признания мексиканского и латиноамериканского художественного творчества».

В связи с этим Кабельо вручит премию «Абуэлита» своей бабушке-писательнице «в знак признания ее роли в жизни Камилы и ее уважения к ее латиноамериканскому наследию».

Камила Кабельо с бабушкой / © Associated Press

Также той, кто часто выходит в свет со своей бабуйшкой является актриса Флоренс Пью, которая не раз брала родственницу на премьеры своих фильмов.