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В платье с рюшами и пайетками: звезда сериала "Тед Лассо" Ханна Уэддингем на презентации своего шоу

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
44
Время на прочтение
1 мин
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В платье с рюшами и пайетками: звезда сериала "Тед Лассо" Ханна Уэддингем на презентации своего шоу

Ханна Уэддингем / Фото: Getty Images

Она буквально сияла перед камерами в своем готическом платье.

49-летняя актриса Ханна Уэддингем, сыгравшая в сериалах "Игра престолов" и "Тед Лассо", появилась на презентации своего шоу "Ханна Уэддингем: Дом на Рождество", которое вышло на Apple TV+. В этом проекте актриса главный персонаж и певица.

Перед камерами она появилась в черном платье с прозрачными рукавами, которые украшали рюши. Они была и на подоле ее платья, а также наряд был расшит мелкими пайетками. Этот аутфит она дополнила идеальной укладкой, ярким макияжем и черным маникюром.

В руке Ханна держала оригинальный клатч с вышивкой, а единственным ярким пятном ее наряда стали ярко-малиновые туфли из сатина.

Ханна Уэддингем / © Getty Images
Ханна Уэддингем / Фото: Getty Images

Интересно, что шоу Ханны было снято в прямом эфире перед публикой в ​​лондонском Колизее, том самом месте, где она провела свое детство, наблюдая за выступлением своей матери - оперной певицы Мелоди Келли в Хоре Английской национальной оперы.

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Дата публикации
Просмотры
44
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