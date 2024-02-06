В платье с рюшами и перьями: актриса Лили Джеймс в нежном наряде посетила премьеру фильма

Актриса Лили Джеймс посетила премьеру фильма "Долгожданный рассвет", которая состоялась в кинотеатре Cinema Barberini в Риме. Для мероприятия в Италии девушка решила надеть итальянский бренд - платье от Valentino из кутюрной коллекции осень-зима 2023.

Лили Джеймс / Фото: Getty Images

Платье было белого цвета, А-силуэта, и по всей длине было украшено воланами и перьями. Также у наряда была полностью голая спина, бретелька-халтер и американская пройма.

Образ для красной дорожки Лили дополнила бриллиантовыми серьгами, лаконично укладкой и макияжем.

Лили Джеймс / Фото: Getty Images

Фильм впервые был представлен на 80-м Венецианском международном кинофестивале и рассказывает о карьере начинающей актрисы.

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