В платье с рюшами и в эффектных сапогах-чулках: Ирина Шейк на вечеринке в Лондоне

В платье с рюшами и в эффектных сапогах-чулках: Ирина Шейк на вечеринке в Лондоне

В этом наряде звезда собрала вещи от своего любимого бренда.

Супермодель Ирина Шейк посетила вечеринку в Лондоне, которая была посвящена открытию Недели моды, также на этом мероприятии она была ведущей. Неделя моды в Лондоне стартует 18 февраля и продлится до 22 февраля.

На вечеринку Шейк надела короткое черное трикотажное платье с круглым вырезом на декольте, которое украшали вырезы по бокам и рюши на подоле. Дополнили этот вечерний лук массивные золотые серьги в ушах, кожаные сапоги-чулки от бренда Burberry и сумка от этой же марки. Макияж Ирина традиционно сделала очень лаконичным, только накрасив ресницы и нанеся немного блеска на губы.

Ирина Шейк / Getty Images

На своей странице в Instagram поделилась несколькими снимками с того вечера.

Читайте также: