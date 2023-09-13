В платье с рюшей-баской: актриса Аня Тейлор-Джой на презентации ювелирного бренда в Токио

Звезда появилась на этом мероприятии, поскольку уже давно сотрудничает с этой маркой.
Актриса Аня Тейлор-Джой посетила гламурное мероприятие в Японии - звезда появилась на открытии нового ювелирного магазина Tiffany & Co. Мероприятие прошло в Токио.
Аня появилась перед фотографами в наряде молочного оттенка от бренда Del Core. Платье было длины миди, имело приталенный силуэт и у него не было бретелек. Украшением платья стала огромная фигурная рюша-баска.
Дополнили образ актрисы белые босоножки, гладкая прическа, макияж с красной помадой и набор из жемчуга: серьги, браслет и многослойные бусы на шее.
Амбассадором Tiffany & Co. Аня Тейлор-Джой стала в 2021 году. Теперь она часто носит украшения бренда, появляется на презентациях и снималась в черном топе и брюках-палаццо их рекламе.
Читайте также:
- В розовом комбинезоне и перчатках: Аня Тейлор-Джой на премьере анимационного фильма о Супер Марио
- В платье-бюстье и плаще-накидке цвета шампанского: Аня Тейлор-Джой на красной дорожке
- В костюме лимонного цвета и роскошных украшениях: стройная Аня Тейлор-Джой на красной дорожке кинопремии