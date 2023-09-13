В платье с рюшей-баской: актриса Аня Тейлор-Джой на презентации ювелирного бренда в Токио

Звезда появилась на этом мероприятии, поскольку уже давно сотрудничает с этой маркой.

Актриса Аня Тейлор-Джой посетила гламурное мероприятие в Японии - звезда появилась на открытии нового ювелирного магазина Tiffany & Co. Мероприятие прошло в Токио.

Аня появилась перед фотографами в наряде молочного оттенка от бренда Del Core. Платье было длины миди, имело приталенный силуэт и у него не было бретелек. Украшением платья стала огромная фигурная рюша-баска.

Дополнили образ актрисы белые босоножки, гладкая прическа, макияж с красной помадой и набор из жемчуга: серьги, браслет и многослойные бусы на шее.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Амбассадором Tiffany & Co. Аня Тейлор-Джой стала в 2021 году. Теперь она часто носит украшения бренда, появляется на презентациях и снималась в черном топе и брюках-палаццо их рекламе.

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