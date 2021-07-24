В платье с рюшей и золотых босоножках: Кейт Бекинсэйл подловили в Нью-Йорке

В платье с рюшей и золотых босоножках: Кейт Бекинсэйл подловили в Нью-Йорке

Знаменитость выбрала необычное платье, которое привлекало внимание из-за крупной рюши.

47-летняя актриса Кейт Бекинсэйл прилетела в Нью-Йорк, чтобы принять участие в вечернем ток-шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Для своего появления знаменитость выбрала необычное приталенное платье от Solace London молочного цвета. Наряд был однотонным, но безусловной его изюминкой была огромная рюша на плечах.

Платье Кейт сочетала с босоножками золотого цвета на высоком каблуке и солнцезащитными очками от бренда Privé Revaux. Волосы актриса собрала в высокий хвост.

Кейт Бекинсэйл / Getty Images

Несколько дней назад она тоже была замечена в Нью-Йорке. Тогда Кейт ходила на репетицию шоу. Одета она была в обтягивающий наряд в цветочный принт от Monique Lhuillier и розовые туфли-лодочки от Christian Louboutin.

Кэйт Бекинсэйл / Getty Images

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