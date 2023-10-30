В платье с рюшем на юбке: Дженнифер Лопес очаровала вечерним нарядом цвета лайма

Она подчеркнула фигуру ярким нарядом с декольте.
Американская звезда Дженнифер Лопес поделилась в Instagram новыми кадрами, а позировала на них в эффектном и довольно гламурном платье зеленого цвета, оттенок которого напоминал лайм. Автором платья является американский бренд Tom Ford.
Наряд подчеркивал талию звезды, а глубокое V-образное декольте - ее грудь. Также на нем был большой рюш на юбке, открывающий ноги и демонстрирующий босоножки Tom Ford оттенка металлик.
Дженнифер дополнила образ объемной прической, макияжем, длинным маникюром и несколькими украшениями с бриллиантами. Также она взяла с собой клатч необычной формы от Cult Gaia, который положила на тумбу возле себя.
Мероприятие, которое посетила Лопес, - вечеринка в честь 40-летия ее приятельницы Пиа Миллер - австралийской модели и актрисы. С этого мероприятия она также поделилась забавным видео под свою песню Waiting for Tonight, в котором дурачилась в пальмовых листьях.
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