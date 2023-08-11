Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В платье с сексуальным декольте: актриса Сидни Суини в байкерском образе на мероприятии Variety

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
715
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В платье с сексуальным декольте: актриса Сидни Суини в байкерском образе на мероприятии Variety

Сидни Суини / Фото: Associated Press

Актриса выглядела потрясающе в этом соблазнительном наряде.

25-летняя американская актриса Сидни Суини, прославившаяся ролями в нашумевших сериалах "Милые обманщицы", "Эйфория" и "Белый лотос", поразила своим сексуальным образом в черном наряде, который надела на ежегодное мероприятие Variety Power of Young Hollywood в Лос-Анджелесе.

Сидни Суини / © Associated Press
Сидни Суини / Фото: Associated Press

На девушке был комплект из кожи от Модного дома Alexander McQueen, состоящий из топа с баской и длинной черной юбки с разрезом и молнией.

Этот эффектный байкерский лук она дополнила массивными серьгами в ушах, черными туфлями-лодочками и элегантной прической - волосы девушки были уложены на один бок в так называемую голливудскую волну.

Сидни Суини / © Associated Press
Сидни Суини / Фото: Associated Press

Также на лице Сидни делала макияж с серебристыми тенями, а ее маникюр был выполнен синим лаком с серебристым дизайном.

Сидни Суини / © Associated Press
Сидни Суини / Фото: Associated Press

Напомним, что недавно в нарядах от Alexander McQueen на публике появлялось еще две известные актрисы. Ванесса Кирби позировала в синем платье с сексуальным разрезом на мероприятии в Сеуле, а вот Эмили Блант пришла на премьеру "Оппенгеймера" в платье с бахромой и фигурным декольте.

Читайте также:

Мария Заньковецкая: история жизни одной из самых известных актрис украинского театра

Мария Заньковецкая: история жизни одной из самых известных актрис украинского театра

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
715
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация