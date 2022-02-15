В платье с сексуальным декольте: бывшая девушка Канье Уэста открыла показ знаменитого дизайнера

Актриса стала звездой вчерашнего показа.

32-летняя Джулия Фокс рассталась с рэпером Канье Уэстом после двухмесячного романа, пишет TMZ. После разрыва актриса удалила несколько снимков с ним из Instagram, отписалась от фан-аккаунтов и пролайкала фото на странице его бывшей жены Ким Кардашьян. Также она призналась, что встречаться с Канье было непросто.

Вчера звезда фильма "Без резких движений" появилась на Неделе моды в Нью-Йорке, но не в качестве гости, а как модель. Джулия открывала показа осенне-зимней коллекции бренда LaQuan Smith.

Джулия Фокс / Associated Press

Платье Джулии было длинным, черным и имело интересное сексуально декольте. Образ на подиуме дополнили белые туфли, массивные украшения на запястьях и в ушах, а также красный маникюр. На лице у Джулии был яркий макияж.

Джулия Фокс / Associated Press

Джулия Фокс / Associated Press

Напомним, помимо Джулии Фокс рэпер также встречался с моделью Чейни Джонс, которая очень похожа на его бывшую супругу Ким Кардашьян. А относительно Джулии отмечал, что у них открытые отношения, но, похоже, ее это не устраивало.

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