В платье с сексуальным декольте: Даша Астафьева чувственно позировала в фотосессии

В свой день рождения певица показала снимки из нового фотосета.

Вчера, 4 августа, Даша Астафьева отмечала день рождения. Ей исполнилось 36 лет. По этому поводу она опубликовала снимки из новой интересной студийной фотосессии, в которой предстала в нежном, женственном и сексуальном одновременно образе. Автором фотосета выступил Sergei Sarakhanov.

На ней было бежевое платье длинны макси с откровенным декольте. Аутфит певица дополнила кудрявой укладкой и макияжем с акцентом на глазах.

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Даша чувственно позировала на полу, покрытом серо-графитовой тканью.

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В посте артистка написала о боли, о приобретении свободы и о том, что стала чуть мудрее:

"Уступаю чужому счастью. Говорю, как есть. Иногда молча и не приукрашивая оправданием боль. Потому что боль, хотим мы этого или нет, - это идти вперед. Не стоять. А продавливать себя сквозь сито переживаний и неоправданных надежд. Делать так искренне - сложно, заставляет чувствовать, что жива. А это главное. Как показал этот год. В подарок получаю свободу от не побед, не тепла, не рядом, и не получилось. А значит, не ты и не я, и не МЫ. Каждый этот грустный праздник я надеюсь, что стала чуточку мудрее. Чуточку выше и крепче. Чуточку собой".

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