В платье с сексуальным декольте: Деми Роуз в ярком образе прогулялась по острову

В платье с сексуальным декольте: Деми Роуз в ярком образе прогулялась по острову

Модель показала новые фото с отдыха в Италии.

Деми Роуз продолжает засыпать фолловеров в Instagram интересными снимками с отдыха на итальянском острове Капри.

На этот раз девушка показала фото, сделанные во время прогулки по набережной. Деми выбрала яркий эффектный образ. Она надела розовое платье длины макси с сексуальным декольте с брошкой и с обнаженной спиной.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Сквозь кружевную юбку были видны розовые трусы. Лук красотка дополнила нежно-розовыми туфлями на шпильках.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Волосы Роуз собрала в хвост и сделала легкий мейкап.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

А в прошлый раз модель поделилась снимками из ресторана. Туда она пошла в белом прозрачном наряде. Деми буквально положила свой пышный бюст на стол и позировала на камеру с бокалом коктейля.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

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Откровенные образы Деми Роуз (36 фото)

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