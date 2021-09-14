В платье с сексуальным декольте: Деми Роуз в ярком образе прогулялась по острову

Модель показала новые фото с отдыха в Италии.
Деми Роуз продолжает засыпать фолловеров в Instagram интересными снимками с отдыха на итальянском острове Капри.
На этот раз девушка показала фото, сделанные во время прогулки по набережной. Деми выбрала яркий эффектный образ. Она надела розовое платье длины макси с сексуальным декольте с брошкой и с обнаженной спиной.
Сквозь кружевную юбку были видны розовые трусы. Лук красотка дополнила нежно-розовыми туфлями на шпильках.
Волосы Роуз собрала в хвост и сделала легкий мейкап.
А в прошлый раз модель поделилась снимками из ресторана. Туда она пошла в белом прозрачном наряде. Деми буквально положила свой пышный бюст на стол и позировала на камеру с бокалом коктейля.
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