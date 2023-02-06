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В платье с сексуальным декольте и бахромой из цепочек: эффектная Хайди Клум сияла на церемонии "Грэмми"

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
835
Время на прочтение
2 мин
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В платье с сексуальным декольте и бахромой из цепочек: эффектная Хайди Клум сияла на церемонии "Грэмми"

Хайди Клум / Фото: Associated Press

49-летняя модель пришла на музыкальную премию со своим мужем.

Хайди Клум стала гостьей 65-й церемонии вручения наград "Грэмми", состоявшейся в Лос-Анджелесе. Перед фотокамерами она предстала в компании своего мужа – гитариста немецкой группы Tokio Hotel Тома Каулитца.

Хайди Клум и Том Каулитц / © Associated Press
Хайди Клум и Том Каулитц / Фото: Associated Press

Манекенщица появилась на ивенте в эффектном аутфите. Клум подчеркнула стройную фигуру золотистым платьем от бренда The Blonds с интересным принтом, главный акцент в котором был на глубоком сексуальном декольте.

Хайди Клум / © Associated Press
Хайди Клум / Фото: Associated Press

По всей длине наряд был расшит бахромой из золотых цепочек и украшен камнями. Хайди даже покрутилась перед фотографами, чтобы продемонстрировать красивый эффект цепочек.

Хайди Клум / © Associated Press
Хайди Клум / Фото: Associated Press

Платье Клум скомбинировало с золотыми босоножками с цепочками и на шпильках.

Волосы модель уложила волнами и сделала смоки-айс. На руках у нее было много золотых браслетов с камнями. Длинный бежевый маникюр завершил ее лук.

Каулитц был одет в черный смокинг, черную рубашку и брюки.

Напомним, Хайди Клум с мужем побывали на церемонии "Золотой глобус". Модель надела на мероприятие короткое платье с пайетками серебристого цвета, с разрезами по бокам и прозрачной вставкой на юбке, декорированной фиолетовыми перьями.

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Дата публикации
Просмотры
835
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