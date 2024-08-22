В платье с сексуальным декольте и бирюзовыми перчатками: Екатерина Бужинская похвасталась роскошным образом

Екатерина Бужинская восхитила своим роскошным концертным образом, который показала в Instagram.

Певица примеряла эффектный наряд от буковинской дизайнерки Жеоржеты Гавки, который состоял из белого платья с прозрачной юбкой, расшитой стразами, и пышных рукавов-перчаток бирюзового оттенка с камнями.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Главный акцент в аутфите Екатерины был на пышном сексуальном декольте.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Звезда собрала волосы в высокий хвост, сделала красивый вечерний макияж, уши украсила элегантными серьгами-люстрами с камнями, а шею – цепочкой с крестиком.

Напомним, в прошлый раз Екатерина Бужинская похвасталась ярким луком в красном платье с рюшами.

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