В платье с сексуальным декольте и разрезами аж до талии: участница "Холостяка-12" соблазнительно позировала на пляже

Марина Голд в сексуальном образе появилась в горячем фотосете.
Участница романтического реалити-шоу "Холостяк-12" – Марина Голд – снялась в пикантной фотосессии и показала в Instagram несколько горячих кадров.
Красавица предстала перед объективом фотокамеры в соблазнительном образе. На ней было красное платье с сексуальным декольте и двумя разрезами аж до талии, которые обнажали ее бедра.
Голд сделала себе укладку и макияж с акцентом на глазах.
Марина соблазнительно позировала на пляже в Калифорнии, на фоне заката. Она выглядела очень сексуально.
"Просто моя часть меня просится снаружи напомнить о себе. Сколько месяцев с начала войны не хотелось даже делать прически, маникюр… хотелось просто замереть. Понемногу мы стали привыкать к новым реалиям, но все так же мучительно больно.
В этой тьме злобы, печали и несправедливости мы должны находить что-то хорошее. Помнить, что самая темная ночь перед рассветом.
Мы должны зажигать свои сердца сами. Как нет света – зажечь свечи. Как нет надежды – молиться. Объединяться, поддерживать друг друга.
Украинцы выехавшие за границу имеют свои мучения. Мы как вырванные растения… Не стоит меряться кому тяжелее, и кто потерял больше. Мы не должны терять единое – веру в лучшее, пока мы живы. А рассвет, он совсем скоро", — написала в посте Марина.
Напомним, победительница "Холостяка-12" Екатерина Лозовицкая показала, как выглядит без косметики на лице.
Читайте также:
- В леопардовых плавках и без лифа: участница шоу "Холостяк-12" показала фото с пляжа
- Позировала на пляже: финалистка "Холостяка-12" в гламурном купальнике похвасталась стройной фигурой
- Участница шоу "Холостяк-12" впервые показала своего бразильского парня-футболиста
- "Холостяк-12" Алекс Топольский признался, свободно ли его сердце