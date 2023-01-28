В платье с сексуальным декольте и разрезами аж до талии: участница "Холостяка-12" соблазнительно позировала на пляже

Участница романтического реалити-шоу "Холостяк-12" – Марина Голд – снялась в пикантной фотосессии и показала в Instagram несколько горячих кадров.

Марина Голд/Instagram

Красавица предстала перед объективом фотокамеры в соблазнительном образе. На ней было красное платье с сексуальным декольте и двумя разрезами аж до талии, которые обнажали ее бедра.

Марина Голд/Instagram

Голд сделала себе укладку и макияж с акцентом на глазах.

Марина соблазнительно позировала на пляже в Калифорнии, на фоне заката. Она выглядела очень сексуально.

Марина Голд/Instagram

"Просто моя часть меня просится снаружи напомнить о себе. Сколько месяцев с начала войны не хотелось даже делать прически, маникюр… хотелось просто замереть. Понемногу мы стали привыкать к новым реалиям, но все так же мучительно больно.

В этой тьме злобы, печали и несправедливости мы должны находить что-то хорошее. Помнить, что самая темная ночь перед рассветом.

Мы должны зажигать свои сердца сами. Как нет света – зажечь свечи. Как нет надежды – молиться. Объединяться, поддерживать друг друга.

Украинцы выехавшие за границу имеют свои мучения. Мы как вырванные растения… Не стоит меряться кому тяжелее, и кто потерял больше. Мы не должны терять единое – веру в лучшее, пока мы живы. А рассвет, он совсем скоро", — написала в посте Марина.

Напомним, победительница "Холостяка-12" Екатерина Лозовицкая показала, как выглядит без косметики на лице.

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