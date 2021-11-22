В платье с сексуальным декольте и разрезом до бедра: эффектная Оля Полякова выступила во Дворце "Украина"

В платье с сексуальным декольте и разрезом до бедра: эффектная Оля Полякова выступила во Дворце "Украина"

Артистка исполнила на концерте "Вечера премьер с Катериной Осадчей" свою новую песню и представила с DZIDZIO дуэтную композицию.

Оля Полякова приняла участие в "Вечере премьер с Катериной Осадчей ", который состоялся во Дворце "Украина".

На сцене Оля предстала в эффектном черном блестящем платье по фигуре с разрезом до бедра, сквозь которое она продемонстрировала стройные ноги.

Фото Final Cut Media

Наряд также имел экстравагантное и сексуальное декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее пышный бюст.

Платье артистка сочетала с черными босоножками на шпильках. Поляковой сделали насыщенный макияж с черными стрелками и красной помадой. В ушах были длинные элегантные серьги. Красивая прическа и фиолетовый маникюр завершил образ звезды.

Фото Final Cut Media

На концерте Оля также исполнила дуэтную песню с DZIDZIO — "Щасливі люди", которая стала саундтреком к рождественской комедии "Зірки за обміном" (лента выйдет в прокат в январе 2022 года). В фильме Полякова и DZIDZIO сыграли главные роли. Кроме того, Оля выступила продюсером фильма.

DZIDZIO и Оля Полякова/Фото Final Cut Media

Певица для этой композиции подготовила романтический нежный образ в светло-желтом платье миди с пышной юбкой и бантом на талии. Длинные перчатки и золотистые босоножки дополнили ее лук.

DZIDZIO и Оля Полякова/Фото Final Cut Media

DZIDZIO в этот вечер был именинником. Осадчая поздравила артиста с днем рождения. Ему прямо на сцену вывезли огромный яркий торт с надписью Super Puper.

DZIDZIO, Оля Полякова, Катя Осадчая/Фото Final Cut Media

Телеверсию "Вечера премьер с Катериной Осадчей" смотрите 26 декабря на канале "1+1".

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