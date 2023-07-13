В платье с сексуальным декольте и разрезом до бедра: Екатерина Бужинская ошеломила эффектным образом

Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram видео с бекстейджа новой студийной фотосессии. На нем певица продемонстрировала потрясающий аутфит.

Екатерина позировала перед фотокамерой в черном обтягивающщем платье-бюстье с разрезом до бедра, которое идеально подчеркнуло ее сексуальную фигуру, соблазнительное декольте, хрупкие плечи и стройные ноги.

На шее у звезды было роскошное колье. Обула она черные босоножки со стразами и на высоких шпильках. Бужинская сделала красивую прическу, макияж с акцентом на красной помаде и завершила лук белым маникюром. Все в ее образе выглядело гармонично.

"Как для мамы троих деток, кажется неплохо))) Что скажете, друзья?))" – спросила певица у поклонников.

На видео играет песня Екатерины – "Хіт цього літа", который напоминает фолловерам, что лето продолжается и нужно этим наслаждаться.

С нетерпением ждем красивых снимков из фотосета артистки.

Напомним, завершилась первая часть большого благотворительного тура "Воля" Екатерины Бужиськой и Михаила Грицкана. Артисты собрали 500 тысяч гривен, которые отправили на нужды 10 горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", в которой служит брат артистки.

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