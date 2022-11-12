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В платье с сексуальным декольте и разрезом: эффектный образ участницы "Холостяка-12" на церемонии роз

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
775
Время на прочтение
1 мин
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В платье с сексуальным декольте и разрезом: эффектный образ участницы "Холостяка-12" на церемонии роз

Актриса Виктория выглядела невероятно на церемонии роз.

Состоялся третий выпуск реалити шоу "Холостяк-12". Его участники на церемонии роз продемонстрировали элегантные образы в черных луках.

Одной из самых эффектных была актриса из Киева – 37-летняя Виктория. Она предстала в длинном платье на тонких бретельках от украинского бренда OLYA MAK. Наряд имел сексуальное декольте и высокий разрез, который позволил Вике похвастаться своими стройными ногами.

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Платье она дополнила черными туфлями. Виктории сделали укладку с "мокрым эффектом", зачесав ее назад, и вечерний макияж с акцентом на глазах. В ушах у нее были красивые серьги с зелеными камнями, а на шее – ожерелье из этого самого комплекта.

Напомним, а другая участница проекта — крупье Елизавета — пришла на церемонии в одном кружевном белье и прозрачной длинной накидке, дополнив аутфит босоножками на шпильках.

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Дата публикации
Просмотры
775
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