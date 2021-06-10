В платье с сексуальным декольте и разрезом: участница шоу "Холостяк" обольстительно позировала на балконе

Джессика Чеги после проекта "Холостяк" активно снимается в различных фотосессиях.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — Джессика Чеги — снялась в новой фотосессии и опубликовала несколько снимков в Instagram.

Красавица обольстительно позировала на балконе. Одета она была в серебряно-черное платье интересного кроя с пикантным декольте и высоким разрезом. Зону декольте она оставила без украшений, чтобы не отвлекать внимание от груди.

Джессика Чеги

Свой аутфит она дополнила прической с локонами и прикорневым объемом, а также макияжем с шоколадной помадой.

"Будьте осторожны со своими желаниями — они имеют свойство сбываться", — написала под фотографиями Джесс.

Джессика Чеги

Напомним, в студийной фотосъемке Чеги появилась без бюстгальтера. На ней была прозрачная черная водолазка, которую она надела на голое тело. Обнаженный бюст Джесс прикрыла локонами.

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Эффектные образы участниц шоу "Холостяк-11" (47 фото)

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