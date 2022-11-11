В платье с сексуальным декольте и шубе: эффектный аутфит Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram фото своих эффектных аутфитов.

На первых снимках певица предстала в белом платье с откровенным декольте и рюшами. Сверху она надела белую шубу из искусственного меха. Волосы она собрала в пучок, сделала насыщенный макияж с акцентом на глазах, украсила уши элегантными серьгами, а шею – золотыми подвесками на цепочках.

Дженнифер Лопес / Фото: Instagram Дженнифер Лопес

На других фотографиях Джен позировала в вечернем черном платье с не менее обольстительным декольте. Платье артистка сочетала с черной шубой. Лук Лопес дополнила роскошным колье, серьгами в виде цветов и кольцом с большим бриллиантом.

Дженнифер Лопес / Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Напомним, Джей Ло с мужем посетила показ Ralph Lauren в Сан-Марино. На мероприятие она одела черное платье с глубоким вырезом от Ralph Lauren за 3290 долларов, дополнив наряд широкополой черной шляпой и замшевыми туфлями от Christian Louboutin.

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