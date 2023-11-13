В платье с сексуальным декольте и в лакированных ботфортах: участница "Холостяка-11" в эффектном образе сходила в ресторан

Анна Гузеева похвасталась и красивым луком, и стройной фигурой.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Анна Гузеева – продемонстрировала в Instagram эффектный образ, в котором она сходила в ресторан.

На девушке было черное платье с открытыми плечами и сексуальным декольте. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру Анны.

Анна Гузеева/Instagram

Аутфит она дополнила черными лакированными ботфортами на экстремально высоких платформах и шпильках от Amina Muaddi и красной сумочкой Dior.

Анна Гузеева/Instagram

Гузеева собрала волосы в пучок, сделала вечерний макияж и украсила уши элегантными длинными серьгами.

Напомним, недавно Анна Гузеева заняла третье место в международном конкурсе красоты Mrs. European Nations Globe 2023. Там она продемонстрировала роскошный образ в бархатной плахте с золотой вышивкой.

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