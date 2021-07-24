В платье с сексуальным декольте и высоким разрезом: Ирина Федишин на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей"

В платье с сексуальным декольте и высоким разрезом: Ирина Федишин на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей"

Певица в элегантном луке представила на концерте свою новую песню.

На днях в Viewpoint Parkovy состоялось грандиозное шоу "Вечер премьер с Екатериной Осадчей Summer Edition". В концерте приняли участие популярные украинские артистки, которые представили публике свои новые композиции.

Одной из участниц шоу была Ирина Федишин. Звезда исполнила две песни: "Долоньки", аккомпанируя себе на фортепиано, а также новый динамичный трек Fashion.

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Ирина Федишин и Катя Осадчая / Instagram Ирины Федишин

Для такого события Ирина выбрала эффектный образ. Она подчеркнула стройную фигуру элегантным бархатным платьем черного цвета с сексуальным декольте, расшитым жемчугом.

Ирина Федишин / Instagram Ирины Федишин

Наряд имел высокий разрез, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.

Ирина Федишин / Instagram Ирины Федишин

Платье Федишин сочетала с длинными черными перчатками и черными босоножками на шпильках.

Аутфит звезда дополнила красивой прической, насыщенным макияжем с акцентом на красной помаде, длинными серьгами и жемчужным браслетом на руке. Ирина выглядела просто потрясающе.

Ирина Федишин / Instagram Ирины Федишин

Ирина также дала интервью Кате Осадчей для "Светской жизни".

Ирина Федишин и Катя Осадчая / Instagram Ирины Федишин

Смотрите телеверсию концерта "Вечер премьер. Летняя версия" на канале "1+1".

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Катя Осадчая на "Вечере премьер" (24 фото)

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