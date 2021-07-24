В платье с сексуальным декольте и высоким разрезом: Ирина Федишин на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей"

Певица в элегантном луке представила на концерте свою новую песню.
На днях в Viewpoint Parkovy состоялось грандиозное шоу "Вечер премьер с Екатериной Осадчей Summer Edition". В концерте приняли участие популярные украинские артистки, которые представили публике свои новые композиции.
Одной из участниц шоу была Ирина Федишин. Звезда исполнила две песни: "Долоньки", аккомпанируя себе на фортепиано, а также новый динамичный трек Fashion.
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Для такого события Ирина выбрала эффектный образ. Она подчеркнула стройную фигуру элегантным бархатным платьем черного цвета с сексуальным декольте, расшитым жемчугом.
Наряд имел высокий разрез, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.
Платье Федишин сочетала с длинными черными перчатками и черными босоножками на шпильках.
Аутфит звезда дополнила красивой прической, насыщенным макияжем с акцентом на красной помаде, длинными серьгами и жемчужным браслетом на руке. Ирина выглядела просто потрясающе.
Ирина также дала интервью Кате Осадчей для "Светской жизни".
Смотрите телеверсию концерта "Вечер премьер. Летняя версия" на канале "1+1".
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