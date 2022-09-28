В платье с сексуальным декольте: Наталья Могилевская в элегантном образе позировала на фоне вечернего Киева

Наталья Могилевская снялась в новой романтической фотосессии, автором которой выступил Андрей Харламов. Снимки она опубликовала в Instagram.

Наталья Могилевская/Фото Андрей Харламов

Певица предстала в элегантном образе. На ней было черное платье с сексуальным декольте, расшитое камнями и стразами. Плечи были украшены сверкающей бахромой.

Наталья Могилевская/Фото Андрей Харламов

Наталья Могилевская/Фото Андрей Харламов

Наталья сделала укладку с легкими локонами и макияж с акцентом на глазах.

Наталья Могилевская/Фото Андрей Харламов

Позировала артистка на балконе на фоне вечернего Киева.

Наталья Могилевская/Фото Андрей Харламов

Наталья Могилевская/Фото Андрей Харламов

"А в Киеве осень... Моя любимая кроткая киевская осень", — подписала фотографии Могилевская.

Наталья Могилевская/Фото Андрей Харламов

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