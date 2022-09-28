В платье с сексуальным декольте: Наталья Могилевская в элегантном образе позировала на фоне вечернего Киева

Артистка показала фолловерам интересные снимки.
Наталья Могилевская снялась в новой романтической фотосессии, автором которой выступил Андрей Харламов. Снимки она опубликовала в Instagram.
Певица предстала в элегантном образе. На ней было черное платье с сексуальным декольте, расшитое камнями и стразами. Плечи были украшены сверкающей бахромой.
Наталья сделала укладку с легкими локонами и макияж с акцентом на глазах.
Позировала артистка на балконе на фоне вечернего Киева.
"А в Киеве осень... Моя любимая кроткая киевская осень", — подписала фотографии Могилевская.
Читайте также: